Breda met vier bedrijven in Innovatie top 100 KvK

De Kamer van Koophandel heeft hun innovatie top 100 voor het jaar 2021 gepubliceerd. Met 17 genoteerden is Noord-Brabant goed vertegenwoordigd in deze top 100 van 2021. Breda doet het met vier bedrijven ook uitstekend in de lijst. Het Bredase Rackmount.IT veroverd zelfs een zesde plek in de lijst.

KVK publiceert jaarlijks deze ranglijst met 100 concrete innovaties in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. De winnaar mag zich een jaar lang het meest innovatieve mkb-bedrijf van het land noemen. Alle innovaties zijn beoordeeld op impact voor de samenleving en branche, originaliteit, verkrijgbaarheid, gerealiseerde omzet en groeipotentie. Aan de KVK Innovatie Top 100 is geen geldprijs verbonden.

Rackmount.IT

Rackmount.IT uit Breda ontwikkelt en produceert rack mount kits voor kleine netwerk- en security appliances, een fysieke oplossing die het mogelijk maakt om ook kleine apparaten op een toegankelijke, stabiele manier te monteren in computerkasten. Goed voor een zesde plaats. Deze kits maken het mogelijk om zowel in het publieke als commerciële domein kleine apparaten beter en veiliger te monteren en organisaties beter te beschermen tegen cyberaanvallen.

Naast Rackmount.IT eindigde er nog drie Bredase bedrijven in de top 100. Zo eindigde (Breda) Maakt Mij Blij op plek 13. Verder eindigde het bedrijf ScenTronix op plek 33 en Meteor Systems op plek 42.

Voor de volledige lijst en meer informatie over de bedrijven kun je kijken op de website van KvK.