NAC Street League blikt terug op geslaagde eerste helft: ‘Belangrijk om sportief en respectvol gedrag positief te beïnvloeden’

BREDA - NAC maatschappelijk blikt terug op een geslaagde eerste helft van het seizoen. De afgelopen maanden namen scholieren het tegen elkaar op tijdens de wedstrijden van de NAC Street League. Diverse kinderen konden tot ‘Man of the Week’ benoemd worden.

Tijdens de NAC Street League nemen de groepen 7 en 8 van Bredase basisscholen en scholieren uit klas één en twee van het voortgezet onderwijs het tegen elkaar op. Hierbij stonden sportiviteit en respect centraal, waarbij verschillende deelnemers tot ‘Man of the Match’ verkozen werden. Deze prijs kregen zij wanneer de leerlingen extreem sportief en respectvol gedrag vertoonden. “Complimenten naar de tegenstanders vlogen ons om de oren en deelnemers namen zelfs fruit mee voor de tegenpartij”, schrijft NAC maatschappelijk. Aan het einde van de eerste helft van het seizoen zijn de sportiefste Man of the Matches verkozen tot ‘Man of the Week’. Zij ontvingen op het schoolplein een luid applaus van medeleerlingen en kregen een bokaal vanuit NAC Maatschappelijk. “Als organisatie vinden wij het belangrijk om dit gedrag van deelnemers op een positieve manier te beïnvloeden door het middel voetbal in te zetten.”

Op dinsdag 8 maart start de tweede helft van het NAC Street League seizoen. NAC Maatschappelijk geeft aan dat de voorbereidingen hiervoor in volle gang zijn. Zo staat een tweede lichting studenten van de Hogeschool Fontys te trappelen om de teams te begeleiden. Daarnaast ontfermen de Grote Broers/Grote Zussen uit de Haagse Beemden zich vanaf maart weer over de desbetreffende basischolen. De studenten van de Rooi Pannen en de scheidsrechters hebben in januari een opfrisbeurt gekregen omtrent te regels. Zo kan er de komende maanden weer op trapveldjes van Breda gespeeld worden. Naast de uitwerking voor de komende speelrondes is de organisatie ook druk bezig met de voorbereidingen voor de finaledag in mei, die zal plaatsvinden op de parkeerplaats P5, naast het Rat Verlegh Stadion.

Partners

EFDN, Get Bright, Novadic-Kentron en Robbie Heamhouts bieden zowel fysiek als online workshops aan tijdens het NAC Street League seizoen. Gemeente Breda en IMW Breda organiseren samen met NAC Maatschappelijk aanstaande maart een speurtocht over geldzaken door het Rat Verlegh Stadion.