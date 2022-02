Bredase beleidsadviseur veiligheid: ‘Bescherm jezelf tegen digitale criminaliteit’

BREDA - De afgelopen jaren neemt de digitale criminaliteit toe. Jonathan van Eerd, beleidsadviseur Veiligheid, zet zich in om inwoners, ondernemers en partners in Breda bewust en weerbaarder te maken over cybercriminaliteit. De afgelopen jaren neemt de digitale criminaliteit toe. Zo zijn er tegenwoordig (meer) gevallen van oplichting via WhatsApp of phishingmails.

Cybercriminaliteit Criminelen die gebruik maken van telefoons en computers om waardevolle (bedrijfs)gegevens te stelen of daarmee geld afhandig te maken. Dat is in een notendop wat cybercriminaliteit is. En dat is precies waar Jonathan van Eerd, beleidsadviseur Veiligheid, zich voor inzet.

Niet zozeer om deze online criminelen op te sporen, maar wel om inwoners, ondernemers en partners weerbaarder te maken. Dat begint met bewustwording. Anders gezegd: Jonathan werkt hard aan digitale veiligheid.



”Cybercriminaliteit is veel in het nieuws en Nederland is voor deze criminelen bij uitstek een interessante markt’’, aldus Van Eerd. ‘’Niet alleen is hier veel geld te halen, we zijn ook nog eens heel digitaal én ons bewustzijn van de risico’s is laag. Deze combinatie maakt ons een ideaal doelwit voor cybercriminelen.’’

Van Eerd geeft ook aan dat cybercriminaliteit toeneemt. ‘’Dat was al zo, maar door corona is dat verder versneld.’’





WhatsApp

Cybercriminaliteit gebeurt via alles wat met het internet verbonden is. Dus het kan je ook via whatsapp gebeuren. Ook bij Van Eerd zelf ging het ooit bijna mis. “Een tijd geleden kreeg een familielid een whatsappje, zogenaamd namens mij. Of hij snel geld kon overmaken zodat ik mijn verbouwingskosten op tijd kon betalen. Ik was destijds écht met een verbouwing bezig dus het leek erg geloofwaardig. Dat hadden criminelen dus gezien via mijn social media.’’

Het familielid nam contact op met Van Eerd en zo konde schade gelukkig voorkomen worden. Het geeft echter wel aan hoe gehaait deze crimenelen zijn en dat ze ook je social media in de gaten houden.





Bedrijven en overheid

Bij bedrijven richt cybercriminaliteit zich vaak op het stelen van waardevolle gegevens (data). Dan wordt het systeem van het bedrijf gehackt en eisen criminelen ‘losgeld’ voordat het bedrijf weer kan ‘draaien’. In veel gevallen wordt het losgeld betaald. Ze maken een rekensommetje wat het kost om niet bereikbaar te zijn voor hun klanten. Vaak is dat meer dan het losgeld dat geëist wordt.

Wat voor het bedrijfsleven geldt, geldt ook zeker voor de overheid. Voor overheden wordt het ook steeds belangrijker om data goed te beschermen, want ook zij zijn kwetsbaar.



Tips

Ook heeft Van Eerd nog een paar tips om je te behoeden voor cybercriminaliteit. “Let op je klikgedrag. Open niet zomaar allerlei linkjes en bijlagen. Wees je bewust waar je op klikt en vul nooit zomaar gegevens in.’’

Een goed wachtwoord en een zogenoemde tweestapsverificatie (wachtwoord in combinatie met een code) kunnen ook al heel veel ellende voorkomen. ‘’Als er een software update beschikbaar is voor je telefoon, computer of tablet, voer deze dan uit. Zo zorg je dat je apparaat beveiligd blijft’’, aldus Van Eerd.

Ten slotte, niet alles op het internet is waar en je kunt niet alles vertrouwen. ‘’Check daarom altijd voordat je gegevens achterlaat of geld overmaakt, of je echt contact hebt met de juiste persoon of instantie. Criminelen worden steeds slimmer om je te verleiden informatie te geven of geld over te maken. Blijf daarom altijd gezond sceptisch’’, zo besluit hij.