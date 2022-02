Nieuw tweedaags festival tijdens Koningsdag in Breda: Kanonnen van Oranje

BREDA - Breda krijgt dit voorjaar een nieuw, tweedaags festival. Het nieuwe organisatiecollectief Experience Company Holland wil op Koningsnacht en Koningsdag groots uitpakken met ‘Kanonnen van Oranje’. Het festival zal plaatsvinden bij Breepark.

Nederland staat te popelen om eindelijk weer te kunnen feesten. En daar speelt het nieuwe Experience Company Holland op in. Zij presenteren op 26 en 27 april een gloednieuw festival in Breda. “Want de boodschap is inmiddels duidelijk; het volk wil haar landelijke Oranjefeesten terug”, stelt de organisatie.

Tijdens de traditionele Koningsnacht staan diverse gerenommeerde live-acts geprogrammeerd, stelt de organisatie. “Op Koningsdag komen de liefhebbers van techno volledig aan hun trekken. Zoals de naam ‘Kanonnen van Oranje’ doet vermoeden, zal er stevig worden uitgepakt met louter Nederlandse top-dj’s.” De Nederlandse evenementen- en entertainmentindustrie heeft genoeg geleden vindt het bedrijf, en daarom boekt de organisatie alleen talent van eigen bodem. Een tipje van de sluier wil de organisatie wel oplichten: “er wordt uitgepakt met een serieuze headliner”.

“Tijdens Kanonnen van Oranje ervaar je straks de Brabantse gezelligheid met een flink portie Hollandse retoriek in een eigentijds jasje. Dat is de boodschap voor de komende jaren. Want als het aan de organisatie en aan Breepark ligt, is dit festival een blijvertje op de Nederlandse festivalagenda.”



Pre-registratie voor het festival

Het programma is nagenoeg compleet, maar wordt nog even geheim gehouden. Wel kunnen geïnteresseerden alvast pre-registreren om straks als eerste een ticket met korting te kunnen bemachtigen. Dit kan door aan te melden via de website. De reguliere verkoop start woensdag 23 februari om 12:00 uur ‘s middags.