Weerbericht Breda: ‘Zaterdag en maandag zon, vrijdag en zondag regen en wind’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 4 februari en de komende dagen.





Een diep lagedrukgebied boven het zeegebied tussen IJsland en Noorwegen heeft een actief langgerekt koufront. Dit front trekt vrijdagmiddag met kortdurend felle regen en zware windstoten (tot 75 km/uur is mogelijk) over Brabant. Zowel zaterdag als maandag profiteren we van een rug van hoge luchtdruk. Zondag passeert dan juist weer een actief koufront met veel regen en zware windstoten. Het blijft steeds aan de zachte kant. Winterweer zoals nu in de Verenigde Staten zit er niet in voor Europa.



Verwachting voor vrijdag 4 februari

Het is vrijdagochtend bewolkt met plaatselijk lichte regenbuitjes. Het echte werk komt pas vanmiddag met een actief koufront. Het kan tijdelijk hevig regenen en er komen zware windstoten voor tot 75 km/uur. De wind waait gemiddeld matig tot vrij krachtig (4 of 5 Beaufort) uit het zuiden tot zuidwesten en draait vanavond naar het westen en neemt dan in kracht af. Opklaringen direct na het koufront bereiken Brabant waarschijnlijk pas na zonsondergang. De temperatuur loopt op naar 9 graden. Na passage van het regenfront maakt het kwik een smakker naar beneden, naar 4 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 5 februari

Na een frisse start met minimumtemperaturen net boven het vriespunt, wordt het een fraaie dag. Het is zonnig met onschuldige wolken en droog. Later op de middag en in de avond meer wolken. Richting middernacht kan er wat lichte regen vallen. Verder staat er een matige tot vrij krachtige wind (4 tot 5 Beaufort) uit het zuidwesten. Het wordt 9, lokaal misschien wel 10 graden.





Zondag 6 februari

Het is zondag bewolkt met langdurig regen. De hoeveelheden kunnen behoorlijk oplopen. De wind waait gemiddeld matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort) en er zijn opnieuw rukwinden mogelijk tot 75 km/u. De temperaturen schommelen rond de 9 of 10 graden. Al met al een echte herfstdag.



Maandag 7 februari

Maandag is het weer de beurt aan de zon. Het is droog en zonnig met hooguit onschuldige wolken. De westenwind waait matig met gemiddeld 3 Beaufort. Maxima rond 9 graden.



Zo was het weer donderdag 3 februari 2022

Maximumtemperatuur: 8,5 graden

Minimumtemperatuur: 7,0 graden

Neerslag: 0,2 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 4 februari 2022 om 11:00 uur