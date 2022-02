Groen licht voor aanleg glasvezel op bedrijventerreinen in de gemeente Breda

BREDA - Verschillende Bredase bedrijventerreinen zullen glasvezel krijgen. Een campagne daarvoor was een succes. Er kwamen genoeg aanmeldingen binnen.



De afgelopen periode heeft DELTA Fiber Netwerk via een uitgebreide campagne geïnventariseerd welke behoefte er is aan glasvezel op de geselecteerde bedrijventerreinen. Het aantal aanmeldingen is voldoende om glasvezel aan te kunnen leggen. Dit betekent dat de ondernemers en bewoners naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 kunnen profiteren van de voordelen van snel glasvezelinternet. De campagne is gevoerd in nauwe samenwerking met diverse lokale telecomaanbieders, Gemeente Breda, BredaBusiness en Platform BV Breda.

De ondernemers en bewoners van de bedrijventerreinen ontvangen ruim voor de start van de aanleg meer informatie over de planning van de graafwerkzaamheden. Bij vragen kunnen zij terecht op de website gavoorglasvezel.nl/zakelijk.

De bedrijventerreinen die meedoen aan de aanleg zijn Achter Emer, Belcrum, Charles Petitweg, De Bunder, Druivenstraat, Emer Noord, Emer Zuid, Hintelaken, Hoogeind, Kievitsloop-Paardeweide, Koele Mei, Krogten Noord, Krogten Zuid, Moleneind-Oost, Muizenberg, Slingerweg - Tramssingel, Steenakker, Steenakker Retail, Werkendonken