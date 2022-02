Gemeente sluit woning Abeelstraat na schietpartij en drugsvondst

BREDA - Dinsdagavond 1 februari was er een schietincident aan de Abeelstraat 71. Dit pand maakt daarom deel uit van een politieonderzoek. Tijdens dat onderzoek zijn drugs aangetroffen in de woning. Daarom is besloten het pand voorlopig te sluiten op basis van de Opiumwet.

De sluiting is ook in het belang van de openbare orde en veiligheid in de buurt, laat de gemeente weten. De sluiting van het pand gaat per vandaag, vrijdag 4 februari 2022, in.

Schietpartij

Dinsdag rond 22.30 ontving de politie een melding van een schietincident. Ter plaatse hoorden agenten dat er vermoedelijk twee gewonde personen in een auto zijn gestapt en weggereden. Later blijkt dat zij naar het ziekenhuis zijn gegaan. In het ziekenhuis treffen agenten twee gewonden aan. Het gaat om twee mannen van 46 jaar uit Breda. De mannen zijn behandeld in het ziekenhuis en als verdachte aangemerkt. Er is nog een derde verdachte, een 24-jarige man uit Breda, aangehouden. De betrokkenheid van deze mannen bij het incident, evenals wat er precies in de woning is gebeurd, wordt onderzocht.

Het onderzoeksteam van de politie doet er alles aan om deze zaak op te lossen. Als er mensen zijn die tips hebben die het onderzoek verder kunnen helpen dan kunnen ze hiervoor contact opnemen met de politie via 0900-8844 of per WhatsApp 06 - 12 20 70 06. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.