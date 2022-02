Deze Bredanaars doen mee aan de Olympische Winterspelen in Beijing

BREDA - De Olympische Winterspelen zijn vanmiddag van start gegaan met de openingsceremonie. Er doen dit jaar meerdere Bredanaars mee aan de Olympische Spelen.

De broers Janko en Jelen Franjic

Meedoen aan de Olympische spelen is natuurlijk voor iedere sporter enorm bijzonder. Maar het Olympisch avontuur van Janko(27) en Jelen(21) Franjic is éxtra bijzonder, zij nemen samen als broers deel aan de Spelen. Zij zitten samen in de viermansbob. En dat doen ze samen met nóg een Brabander, namelijk Stephan Huis in ‘t Veld uit Bergen op Zoom. Om de broers in actie te zien, moet je wel je wekker zetten. Ze komen in actie op 19 februari om 04.05 uur en op zondag 20 februari om 02.30 en 04.20 uur.

Lindsay van Zundert

De naam van Lindsay van Zundert is de afgelopen weken niet te missen geweest. Ze is pas 17 jaar en had de eer om samen met Kjeld Nuijs de Nederlandse vlag te dragen bij de openingsceremonie van de Spelen. Ze is de jongste deelnemer uit Nederland dit jaar. Haar deelname is bovendien bijzonder, omdat Nederland al ruim 40 jaar geen sporters meer op de Spelen heeft gehad bij het kunstschaatsen. Lindsay woont in Etten-Leur, maar haar deelname heeft zich een Bredaas tintje. Zo gaat ze naar school op het Graaf Engelbrecht college en traint ze bij de ijsbaan van Optisport aan de Terheijdenseweg. Lindsay van Zundert (17 jaar) komt in actie bij het kunstschaatsen op 15 februari om 11.08 uur en op donderdag 17 februari 11.08 uur.

Naast Lindsay, Janko, Jelen en Stephan doen er nog twee Brabanders mee, namelijk Niek van der Velden bij het snowboarden en Ireen Wüst bij het schaatsen.

“Namens het provinciebestuur wens ik allereerst alle 42 Nederlandse deelnemers heel veel succes tijdens de Olympische Winterspelen”, aldus Stijn Smeulders, gedeputeerde van onder meer Sport “Ik hoop dat ze ervan gaan genieten en dat ze daar hun beste prestaties kunnen neerzetten. Mijn speciale aandacht gaat uiteraard uit naar de zes Brabantse toppers. Ik ben nu al supertrots op deze helden. Daarnaast is het geweldig dat alle Brabantse sportliefhebbers, net als ik, twee mooie en spannende weken tegemoet gaan. Ik hoop dat zoveel mogelijk Brabanders van 4 februari tot en met 20 februari gaan genieten van deze Olympische Winterspelen.”