Auto belandt in water naast parkeerplaats na wedstrijd NAC

BREDA - Een auto is vrijdagavond na de wedstrijd van NAC in het water langs de Stadionstraat terecht gekomen. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.

De auto reed vrijdagvond rond 23.40 uur weg vanaf de parkeerplaats bij het Rat Verlegh Stadion. De automobilist is hier echter rechtdoor gereden, waarna hij met zijn voertuig over de stoep in het water belandde. De politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse. De automobilist had geen assistentie van de brandweer nodig en wist zelf terug op het droge te komen. Hij is ter plekke door het ambulancepersoneel gecontroleerd op mogelijke verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Daarom heeft de politie ter plekke onderzoek gedaan. Een berger heeft de auto uit het water getakeld.