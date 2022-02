Gemeente zet inzet voor laaggeletterdheid komend jaar door: ‘Niets om je voor te schamen’

BREDA - Moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden kan grote gevolgen hebben. Daarom zet de Gemeente Breda zich sinds 2019 extra in om deze basisvaardigheden bij volwassenen die het nodig hebben te verbeteren. Dit leidde de afgelopen jaren tot mooie resultaten, zo werden digimaatjes aan elkaar gekoppeld.

Sinds 2019 zet de Gemeeente Breda zich in voor taal, laaggeletterdheid en basisvaardigheden voor volwassenen via het actieplan taal & laaggeletterdheid 18+. “De afgelopen drie jaar hebben we met het actieplan al veel kunnen doen. We zijn gestart met een Bredaas Taalpanel dat meekijkt en adviseert over onder taalgebruik of de begrijpelijkheid van formulieren. We onderzochten nieuwe manieren om mensen met Nederlands als eerste taal of moedertaal te bereiken, onder andere met een serie Gewone Helden op BredaNu. En door de campagne ‘Huh? Wat bedoelt u?’ zeiden inwoners Huh? als iets onduidelijk was.”, legt Arjen van Drunen, wethouder Gezondheid, uit.

De inzet van de gemeente leidde de afgelopen jaren al tot mooie resultaten. Het afgelopen jaar kreeg het Taalpanel ongeveer 50 opdrachten om teksten in brochures, brieven en formulieren mee te lezen of presentaties te geven. Daarnaast heeft dit panel voor de gemeente meegedacht over brieven en hebben ze de omgevingsvisie getest. Ook zag de gemeente een groeiende vraag naar Digitmaatjes, waarbij Bredanaars aan andere inwoners gekoppeld worden om hen te helpen met hun digitale vaardigheden. Daarnaast werd er in de wijken Hoge Vucht en Heuvel gestart met Digi-Taalpunten en laten de uitzendingen van Gewone Helden zien dat laaggeletterheid niets is om je voor te schamen. “Meer dan de helft van de laaggeletterden van 16 tot 65 jaar heeft Nederlands als eerste taal. Landelijk zien we dat het lastig is om deze mensen te bereiken”, aldus Van Drunen. “Daarom hebben we ook naar andere manieren gezocht, zoals met de uitzendingen Gewone Helden. In 2022 volgen een aantal nieuwe afleveringen en leuk is dat onze eigen Bredase Taalambassadeurs hierin de hoofdrol spelen.” Jaco is een van de Taalambassadeurs bij het Taalpanel en wil dat er meer aandacht aan besteed wordt. “Ik wil dat laaggeletterdheid op de kaart staat en dat er iets aan gebeurt. Je kunt er zelf iets aan doen. Je hoeft je er niet voor te schamen. En je staat er niet alleen voor.”

Aandacht voor taal en laaggeletterheid blijft belangrijk. Daarom krijgt de aanpak in 2022 een vervolg, waarbij doorgegaan wordt met de bestaande pijlers. “Die initiatieven zijn ook de komende jaren ontzettend hard nodig. En het gaat dan niet alleen om taal en rekenen, maar ook om digitale vaardigheden. Want ook die vaardigheden heb je keihard nodig in het dagelijks leven. Ik ben dan ook blij dat we hier in 2022 samen met partners weer werk van maken”, vertelt Van Drunen. Aankomend jaar wordt er specifiek gekeken naar de mogelijkheden voor extra Digi-Taalpunten in de wijk. Hierin wordt verder gewerkt aan samenhang tussen gezondheid en taal . Ook worden organisaties op de werkvloer een doorverwijzer en een plek om basisvaardigheden te leren.