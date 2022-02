WK van de circulaire economie op STEK start komende week

BREDA - Tijdens de week van de circulaire economie wordt er weer op 10 tot en met 13 februari een programma georganiseerd bij STEK.

Tijdens de week van de circulaire economie wordt er weer op 10 tot en met 13 februari een programma georganiseerd bij STEK.

Op 10 februari van 15:00 to 17:00 uur is er een gratis online event georganiseerd door gemeente Breda, Avans Hogeschool en Breda Circulair. Tijdens dit evenement zal STEK ondernemer Plastiek deel gaan nemen aan de paneldiscussie. Meer info over het programma en hoe je kan aanmelden vind je hier.

Op 11 februari om 11:00 uur is vervolgens DE uitreiking van de circulaire doorgeef trofee. Deze trofee is een gezamenlijk initiatief van degemeente Breda, STEK en stichting Breda Circulair. De trofee is bedoeld om ondernemersdie goed bezig zijn met circulariteit aan te moedigen. De houder van de trofee bepaalt zelf aan wie hij of zij deze doorgeeft.

Op 6 februari 2021 werd dedoorgeef-trofee voor het eerst uitgereikt. De trofee is nu in handen van Vermeulen en Zonen Sloopwerken.

Vervolg programma

Op 12 februari vindt er een Swap en re-use kleding ruilmarkt van 12:00 tot 17:00 uur plaats bij het Stekcafé. Deelnemers moeten minimaal 3 tot 10 kledingstukken of accessoires meenemen. Deze moeten schoon, netjes en heel zijn.

Tot slot vindt er op 13 februari een koopzondag plaats op Stek, gelijktijdig met Vinate bingo 12:00 tot 17:00 uur. Mocht je in de vintage prijzen willen vallen, de bingogetallen rollen tussen 14:00 en 16:00 uur. Een bingokaart kost vijf euro.