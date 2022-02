‘Manet Gaudium’: Alumnivereniging Stedelijk Gymnasium Breda opgericht

BREDA - Dit jaar in september bestaat het Stedelijk Gymnasium Breda 135 jaar. En daarbij mag een Alumnivereniging natuurlijk niet ontbreken, vindt de school. Na een korte aanloopperiode is Alumnivereniging Manet Gaudium (“de lol blijft”) een feit. De naam verwijst naar Vivat Gaudium (“leve de lol”), de vereniging van huidige SGB-leerlingen die al meer dan 100 jaar van zich laat horen.

De opvallende datum 2-2-22 werd aangegrepen om Manet Gaudium officieel op te richten. “Onze vereniging in een paar werkwoorden: elkaar vinden, teruggeven en organiseren. De school en haar leerlingen helpen staat bovenaan onze agenda. En verbinden is juist in deze bijzondere tijd belangrijk”, aldus de kersverse voorzitter van de vereniging Annemarie Guise.

Dat doet Manet Gaudium door het faciliteren van een alumni netwerk, het uitwisselen van kennis en kunde, het organiseren van evenementen en het werven en toekennen van financiële middelen zodat leerlingen die het niet te breed hebben alle mogelijkheden kunnen benutten die het onderwijs op het Stedelijk biedt.

Leden van Manet Gaudium dragen daarnaast bij aan de profilering van het Stedelijk Gymnasium binnen de stad Breda en haar regio. “Na 135 jaar zónder is het nu dus tijd voor minstens evenzoveel jaren mét”, aldus de voorzitter. ”Mijn wens voor de vereniging is dat we een verbindend platform mogen zijn dat het gymnasiumgevoel voor alumni levend kan houden. En dat we een blijvende verbinding tussen de huidige en oudere generatie gymnasiasten kunnen leggen. Word allen lid!”