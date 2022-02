Basisschool St. Joseph viert 100-jarig bestaan met nieuw logo: ‘Verbinding staat centraal’

BREDA - Naar aanleiding van het 100-jarige bestaan van kbs St. Joseph heeft het logo van de school een transformatie ondergaan. Het nieuwe logo, dat werd ontworpen met het thema ‘verbinding’ in gedachte, heeft een kleurrijke, eigentijdse en karaktervolle uitstraling gekregen. “Maar het doet ook het rijke verleden van de school recht toe.”

De Bredase basisschool St. Joseph bestaat 100 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Daarom worden er het hele schooljaar feestelijke activiteiten georganiseerd door het team en grote groep betrokken ouders. Maar dit feestelijke moment wordt ook meteen aangegrepen om de missie en visie van de school te herijken. De school haakt hierin aan bij het gedachtegoed van de Britse professor Guy Claxton, genaamd ‘Building Learning Power’. Deze visie richt zich op het versterken van de ‘leerspieren’ van de leerlingen op het gebied van Veerkracht, Vindingrijkheid, reflectief Vermogen en Verbinding. Het doel hierbij is om leerlingen te helpen in ontwikkeling tot vaardige leerders en te laten ervaren wat nodig is om gelukkig te leven.

Ook heeft het logo van de school een vernieuwing ondergaan. Het oude logo, het blauwe kastanjeblad, verwees naar de kastanjebomen die vroeger op het schoolplein stonden. Deze zijn echter jaren geleden al vervangen door platanen. Het nieuwe logo is ontworpen door Babs Baay, die ook moeder is van een leerling van de school. Ze heeft in haar ontwerpproces verbinding centraal gesteld. “Verbinding tussen de verschillende culturen en religies die het elkaar zo mooi versterken op de St. Joseph. De verbinding tussen vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en persoonsvorming die het aanbod en de aanpak van de school zo kenmerkt. De verbinding die steeds wordt gezocht tussen de bewezen waarden uit het traditionele onderwijs en vernieuwingen die daar betekenis aan toevoegen”, aldus de school.

Ook omvat het logo allerlei verwijzingen naar zaken die verbonden zijn aan de St. Joseph. De kleuren van de eerste twee letters komen bijvoorbeeld overeen met die van het logo van INOS, het bestuur waar de school toe behoort. De kleuren groen van de ‘J’ staat voor duurzaamheid en de gekantelde ‘e’ verwijst naar ‘eigenwijs’, een van de vier kernwaarden van de school, maar is ook een knipoog naar het bewegend leren dat op de school veel aandacht krijgt. “Het is een karaktervol en kleurrijk logo geworden dat eigentijds oogt, maar ook het rijke verleden van de school recht doet.”