Met een groot spandoek bij NAC vragen supporters aandacht voor de situatie van Cor

BREDA - ‘Wie kan Cor helpen?’ Die tekst was vrijdagavond niet te missen bij de wedstrijd NAC - Roda JC. Met een groot spandoek werd aandacht gevraagd voor de situatie van NAC-supporter Cor. Hij heeft een nieuwe nier nodig.

Cor Dufour is een die-hard NAC-supporter. Helaas gaat het niet goed met zijn gezondheid. De 41-jarige Bredanaar is dringend op zoek naar een donornier. Dat weet hij inmiddels al een jaar. Maar een passende donor is nog niet gevonden.

Eind januari moest Cor met spoed geopereerd worden. Toen zijn er twee tenen en een stuk voorvoet geamputeerd. Zijn nierfunctie was op dat moment 6 procent. “Ik ben vader van een dochter van 21 en een zoon van 13. Ik heb een eigen winkel. Door mijn vele ziek zijn is het heel moeilijk om een normaal gezinsleven te hebben, en om mijn winkel draaiend te houden”, vertelt Cor op de Facebookpagina van Stichting Doneer een nier bij leven. “Ik heb bloedgroep A. Van mijn naasten is er helaas niemand die doneert. Mijn vrouw haar nier was wel de perfecte match. Maar helaas met alle onderzoeken in het LUMC in Leiden blijkt dat ze een afwijking aan haar aders heeft en mag ze niet doneren. Ik ben dus eigenlijk ten einde raad wat ik nog kan doen.”

NAC-supporters schoten Cor te hulp. Met een groot spandoek werd afgelopen vrijdag, de eerste wedstrijd in lange tijd waar weer publiek aanwezig was, aandacht gevraagd voor de situatie van Cor.

Vor heeft bloedgroep A negatief. Ben of ken je iemand die zou willen doneren? Neem dan contact op met het LUMC in Leiden, of neem contact op met info@doneereennierbijleven.nl.