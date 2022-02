Amphia medewerkers worden op Valentijnsdag overladen met lieve berichtjes

BREDA - Een grote verlichte vrachtwagen nodigt inwoners van Breda en omgeving vandaag uit de medewerkers van Amphia een hart onder de riem te steken. Hoe? Door een berichtje te sturen via WhatsApp. De berichtjes zijn heel de dag op een groot scherm bij Amphia te zien. Daar worden medewerkers getrakteerd op iets lekkers tijdens de actie ‘Wij houden van jullie’, natuurlijk geheel in Valentijnsferen.

Tijdens de eerste coronagolf applaudisseerde heel Nederland voor de zorg. Ook voor de medewerkers van Amphia, destijds één van de coronabrandhaarden van ons land. Nog steeds is de druk op de mensen die werken in het ziekenhuis groot. De actie ‘Wij houden van jullie’ wil op een positieve manier uitdragen dat de zorg er voor ons allemaal is. Iedere inwoner van Breda en omgeving kan de actie ondersteunen door de medewerkers te bedanken voor hun inzet en een berichtje te sturen via WhatsApp op het nummer 06-15828174. En dat wordt al volop gedaan. : Zorgzame medewerkers van Amphia, ik wil jullie heel, heel hartelijk bedanken voor al jullie liefde, hartelijkheid, zorgzaamheid in die moeilijke Corona-tijd. Jullie zijn allemaal Toppers voor alle patiënten!”, schrijft Ineke. “De mensen van het Mammacentrum zijn fantastisch; dankjewel voor de goede zorgen!”, schrijft Annemiek.

Om de bekendheid van de actie te vergroten zal er rond 14 februari een verlichte vrachtwagen rondrijden in Breda en de omgeving. Wil jij ook jouw boodschap achterlaten voor de medewerkers? Stuur dan jouw berichtje naar: 06-15828174. De berichtjes zullen na afloop van deze dag te lezen zijn op www.wijhoudenvanjullie.nl