Curio Scala kan na sluiting van meerdere dagen de deuren weer openen

BREDA - Curio scala kan vanaf dinsdag de deuren weer openen. De school ging donderdag volledig dicht vanwege het hoge aantal afwezigen docenten en leerlingen.

Het hoge aantal coronabesmettingen heeft grote invloed op het onderwijs in Nederland. Doordat leerlingen en docent besmet zijn of in quarantaine zitten, zijn er veel plekken waar klassen maar halfvol zitten of een tekort is aan docenten. Op Curio Scala was het aantal afwezigen afgelopen week zó hoog, dat de school de deuren volledig moest sluiten.

Maar liefst 160 van de ongeveer 600 leerlingen van de school waren afgelopen week afwezig. Bijvoorbeeld omdat ze corona hadden, of omdat ze in quarantaine zaten. Ook waren van de 65 medewerkers van de school maar liefst 20 medewerkers afwezig.

“We hopen door even een time-out te nemen van het fysiek lesgeven, nieuwe besmettingen te voorkomen. Maandag nemen we een besluit over de lessen voor de daaropvolgende dagen. We hopen uiteraard dinsdag weer over te kunnen stappen op fysiek onderwijs”, liet woordvoerder Peter Dirven afgelopen woensdag weten. En die time-out heeft gewerkt. De school gaat morgen weer open.