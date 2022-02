Een dik pak sneeuw en schaatsen op natuurijs: Zo zag februari er een jaar geleden uit

BREDA - Grijze luchten, regen en temperaturen in de dubbele cijfers. Het is bepaald geen winterweer in Breda momenteel. Hoe anders was dat precies een jaar geleden. Toen viel er een dik pak sneeuw, en hield strenge vorst lange tijd aan waardoor zelfs schaatsen op natuurijs dagenlang mogelijk was.

Winterliefhebbers komen deze winter amper aan hun trekken. Het heeft nog amper gevroren, en momenteel zijn de temperaturen zelfs in de dubbele cijfers. Precies een jaar geleden was dat wel anders. In de tweede week van februari viel toen een dik pak sneeuw. En dat niet alleen. Ook daalde de temperatuur ver onder het vriespunt.

‘s Nachts werd het in de tweede week van februari 2021 regelmatig bijna -15 graden. En ook overdag bleef de temperatuur onder het vriespunt. Het werd voor Bredanaars daardoor al snel duidelijk dat de kans op schaatsen op natuurijs reëel was. Daarom stelde de gemeente op 9 februari een vaarverbod in voor de Singels. Helaas voor de schaatsliefhebbers vroren die echter niet volledig dicht. Maar onder andere op het water in het Mastbos en bij Waterdonken kon wél meerdere dagen geschaatst worden. Ook kon de natuurijsbaan aan de Bouvignelaan op 12 februari de deuren openen voor hun leden.

De vrieskou zorgde vorig jaar niet alleen voor plezier, maar ook voor problemen. Zo kon het afval een week lang niet opgehaald worden. Ook vroor op meerdere plekken het asfalt van de snelweg kapot, wat leidde tot spoedreperaties en wegafsluitingen.