Weerbericht Breda: ‘Maandag nog zon, maar daarna zacht en bewolkt’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 7 februari en de komende dagen.



Het is vandaag een stuk rustiger na al het regen- en windgeweld van zondag. Vandaag hebben we de gunstige invloed van een hogedrukgebied boven Frankrijk. Een warmtefront nu boven de Ierse Zee zal vanaf middernacht het Brabantse weer beïnvloeden.



Verwachting voor maandag 7 februari

Het is zonnig met vooral landinwaarts ook stapelwolken. Het blijft droog bij een matige westenwind van 3 of 4 Beaufort. De maxima schommelen rond de 8 graden. Naar middernacht toe geraakt het bewolkt.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 8 februari

Het is bewolkt met in de nacht en ochtend wat lichte regen of motregen. In de middag wordt het droog en kan de zon lokaal even een knipoog geven. De zuidwestenwind is matig en het is zacht met een graad of 10.



Woensdag 9 februari

Bewolkt, maar meestal droog. In de loop van de dag komt de zon lokaal even tevoorschijn. De zuidwestenwind is matig, gemiddeld met 3 Beaufort. Aanhoudend zacht met 11 graden.



Donderdag 10 februari

Een zwak koufront blijft wat over Brabant zwabberen. Het brengt een bewolkte dag met soms wat lichte regen of motregen. De zuidwestenwind is met 2 Beaufort zwak geworden. Maximumtemperaturen tot 9 graden.



Zo was het weer zondag 6 februari 2022

Maximumtemperatuur: 9,1 graden

Minimumtemperatuur: 3,5 graden

Neerslag: 45,2 mm regen en hagel (Onweer kwam ook voor. Tussen zaterdagavond 19u en zondag 01u viel er liefst 47,9 mm. Meer dan de halve maandsom voor februari!)

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 7 februari 2022 om 15:00 uur