Bredase Klûntocht is op 19 juni, maar ook afgelopen zondag waren er al klûners op de been

BREDA - De Bredase Klûntocht heeft de nieuwe datum bekend gemaakt, namelijk 19 juni. Eigenlijk zou het Klûnfeest afgelopen zondag hebben moeten losbarsten. En dat gebeurde onofficieel ook wel een beetje. Met sanseveria’s en gouden klûnkruisjes werden de spontane klûners zondag verrast.

Wat had de Bredase Klûntocht er zin in om eindelijk weer een grootse editie van het klûnen neer te zetten. Maar nadat er een streep door de editie in oktober ging, moest ook door de nieuwe datum 6 februari een streep. Het organiseren van evenementen is immers nog steeds verboden.

In oktober grepen veel cafés hun kans, en organiseerden onofficieel een eigen klûntocht. En ook afgelopen zondag waren er opnieuw cafés en Bredanaars die zich uitgedost hadden om tóch nog een klein klûnfeest te vieren. Dat kon de organisatie van de Bredase Klûntocht wel waarderen. Gewapend met sanseveria’s en gouden klûnkruisjes gingen zij de stad in om de feestvierders en horeca-uitbaters een cadeautje aan te bieden. Op Facebook deelt de Klûntocht een vrolijke video van hoe dat eraan toe ging.

De Bredase Klûntocht heeft inmiddels een nieuwe datum vastgesteld. Het klûnen zal zijn op 19 juni.