Boete van 500 euro voor Bredase (26) die fietser aanreed op oversteekplaats Stationslaan

BREDA - De Bredase die op 22 mei 2021 een fietser schepte op de oversteekplaats aan de Stationslaan krijgt een boete van 500 euro. Dat heeft de rechter maandag bepaald. Het slachtoffer heeft nog steeds last van de gevolgen van de aanrijding, bleek tijdens de rechtszaak. Zo heeft ze concentratieproblemen en kan zij niet meer paardrijden.

Op 22 mei 2021 vond er rond 14.30 uur een ongeval plaats op de Stationslaan in Breda. Een fietser werd op de oversteekplaats geraakt door een auto. De fietser had in die situatie voorrang.

De bestuurster van de auto was een 26-jarige vrouw uit Breda. Zij gaf in haar verweer aan dat ze de fietser niet had gezien. De rechter oordeelde dat dit kwam door een enkel moment van onoplettendheid. De bestuurster werd daarom vrijgesproken van roekeloos rijgedrag of grote onoplettendheid. Ook betuigde de verdachte spijt en heeft ze via de politie contact gezocht met het slachtoffer.

De bestuurster is veroordeeld tot een geldboete van 500 euro. Vanwege haar blanco strafblad ziet de rechtbank geen aanleiding voor het opleggen van een rijverbod.

Gevolgen

De gevolgen van het ongeval waren voor het slachtoffer groot. Zij heeft nog iedere dag last van de consequenties. Tijdens het ongeval liep zij een hoofdwond en schaafwonden op. Ze heeft momenteel nog dagelijks rugpijn en last van concentratieproblemen. Door die beperkingen kan zij niet meer paardrijden. Ook had het slachtoffer een bijbaan op het land, maar die kan ze niet meer volledig zelf uitvoeren.