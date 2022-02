GGD West-Brabant daagt Brabanders uit met 30 dagen gezonder actie: ‘Er zijn altijd redenen om het niet te doen’

BREDA - Wil je beginnen met mediteren? Of juist minder suikers gaan eten maar heb je een stok achter de deur nodig? Doe dan in maart mee aan de ‘30 dagen gezonder’ actie van de GGD West-Brabant. Het doel van de actie is om binnen een maand een gezondere gewoonte aan te leren.

Zowel gezond als ongezond gedrag komt voort uit gewoontes die we hebben. Door iets vaak en lang te herhalen kan het een nieuwe gewoonte worden. Daarom daagt de GGD West-Brabant Brabanders uit om mee te doen aan de actie ‘30 dagen gezonder’. Door één concrete uitdaging te kiezen en deze vol te houden, wordt het creëren van een gezonde gewoonte haalbaarder. “Ik vind het echt een goede actie omdat je met een kleine verandering al iets goeds kunt doen voor je eigen gezondheid. Zo’n verandering kan in deze tijd namelijk juist ook een extra opgave zijn. Daarom is het zo mooi dat je wordt uitgedaagd om het samen te doen”, legt Sebastiaan Baan, directeur GGD West-Brabant uit. “We roepen inwoners, scholen en bedrijven uit West-Brabant op om samen mee te doen met deze actie. Zo kunnen we elkaar ondersteunen en stimuleren en bevorderen we een goede leefstijl. Dat is ook een belangrijke taak van de GGD.”

Door samen mee te doen aan de actie wordt het extra leuk. Je kan elkaar dan motiveren en stimuleren, waardoor de gezonde leefstijl makkelijker is om vol te houden. “Een drukke of onregelmatige baan, een gezin of de zorg voor een ouder. Er zijn altijd redenen om te kiezen voor snelle ongezonde maaltijden of die sportplannen nog even een week uit te stellen”, stelt wethouder Arjan van Drunen, die ambassadeur is van de campagne. “Ook ik herken dat. Mijn werkdag bestaat vaak uit een aaneenrijging van overleggen. Zittend. Ik ga daarom zeker meedoen met deze campagne. Ik ga meer bewegen door te starten met hardlopen Doe jij vanaf 1 maart ook mee?”

Wie mee wil doen kan zich voor één maart gratis aanmelden, waarna je de hele maand maart inspirerende tips en adviezen via een nieuwsbrief. Ook is er een Facebookgroep waar ervaringen in gedeeld kunnen worden en mensen elkaar kunnen motiveren.