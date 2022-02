Breda In Concert is terug: Nieuwe editie op 30 juli

BREDA - Breda In Concert is terug. Na meerdere geannuleerde edities door corona, is er nu een nieuwe datum voor de zomer van 2022. Op 30 juli vindt Breda In Concert plaats op het Chasséveld.

In het voorjaar 2020 was het bittere pech voor de organisatie van Breda in Concert. De indoor-variant van het festival stond gepland in het weekend van 14 maart. En dat was precies het eerste weekend waarin strenge coronamaatregelen van kracht werden. Ook de outdoor-editie op het Chasséveld kon zowel in 2020 als in 2021 niet doorgaan. Maar nu is Breda In Concert terug. Het festival hoopt op 30 juli weer als vanouds te kunnen feesten.

Breda In Concert heeft de line-up maandagavond bekend gemaakt. De headliner is Snollebollekes. Verder komen onder andere ook John West, Django Wagner, de Gebroeders Ko en Wesley Bronkhorst naar het Chasséveld. De kaartverkoop van Breda In Concert start zaterdag 12 februari om 10.00 uur.