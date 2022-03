Het pand met de impressietekening toen het nog in aanbouw was

Dierenziekenhuis Breda verhuist naar nieuwe locatie aan de Noordelijke Rondweg

BREDA - Vandaag opent een nieuw hypermodern dierenziekenhuis aan de Asselbergstraat 10 in Breda. AniCura De Bouverije verhuist daarnaartoe en gaat verder onder de naam AniCura Dierenziekenhuis Breda. Door de vragende groei naar kwalitatieve dierzorg in Breda voldeed de huidige locatie aan de Oosterhoutseweg niet meer aan de actuele wensen.

Het nieuwe dierenziekenhuis heeft een vloeroppervlakte van 700m2, vijf behandelkamers, drie operatiekamers, een CT-ruimte en een intensive care.

Aparte behandelkamers

Frank Schellekens, praktijkmanager bij AniCura Dierenziekenhuis Breda: “Het nieuwe dierenziekenhuis heeft een regiofunctie, maar ligt centraal in Breda aan de Noordelijke Rondweg. Het is eenvoudig te bereiken en heeft een ruime eigen parkeerplaats. Het biedt alles wat je als eigenaar en huisdier mag verwachten, zoals een vriendelijke en stressvrije behandelomgeving. Zo hebben honden en katten een eigen ingang, een gescheiden wachtkamer en behandelkamers. Hiermee zijn we de eerste in de regio.”

Het dierenziekenhuis is verder voorzien van moderne en uitgebreide diagnostiek en beschikt over de nieuwste echo-, röntgen- en beeldvormingsapparatuur. Dieren en baasjes kunnen naast de normale dierzorg, zoals de jaarlijkse vaccinaties en de gezondheidscontrole de uitgebreide zorg die je krijgt in een ziekenhuis voor mensen verwachten. Denk daarbij aan orthopedie, chirurgie, kijkoperaties, interne geneeskunde en tandheelkunde.

Medium Care Units

Voor dieren die na een operatie in de kliniek moeten verblijven of voor dieren die veel zorg en behandeling nodig hebben, zijn er speciale opnamehokken met verwarming, nachtverlichting en luchtverversing. Deze zijn per dier in te stellen. Ook voor de opname geldt dat stress zoveel mogelijk is gereduceerd door honden, katten en konijnen/knaagdieren gescheiden te houden.

Overige locaties AniCura Breda

De verhuizing heeft geen gevolgen voor drie AniCura-vestigingen in Breda. Zo blijven de locaties Pieternel Koomansstraat, Heksenakker en Ginnekenweg gewoon open. Deze dierenklinieken gaan verder onder hun huidige naam met de toevoeging ‘onderdeel van AniCura Breda’. De locatie aan de Liesboslaan is per 1 maart gesloten. Op alle vestigingen werkt een vast team van in totaal twaalf dierenartsen en twintig paraveterinairen.

Goodiebag

Het nieuwe dierenziekenhuis opent vandaag officieel de deuren. De eerste honderd baasjes die een bezoek brengen, ontvangen een goodiebag. Voor de zomer zal nog een open dag worden georganiseerd.