De stijging van de energieprijzen: Dit is hoe de gemeente haar inwoners wil helpen

BREDA - De gasprijs en de prijs voor warmte zijn flink gestegen. Dat leidt voor bijna iedereen tot een hogere energierekening. Veel mensen hebben vragen hierover of maken zich zorgen. Wat doet de gemeente om te helpen?

Ook kunnen mensen zelf door kleine dingen aan te passen de energierekening al een beetje verlagen. Daarom geeft de gemeente een aantal tips. “Doe de deksel op de pan als u kookt. Zet de verwarming en lampen alleen aan als het echt nodig is en isoleer uw huis, zodat de warmte er niet meer uit kan. Daarnaast kunt u met zonnepanelen uw eigen energie opwekken”, aldus de gemeente. De gemeente heeft een speciale site, genaamd ‘Breda doet mee‘, ingericht waarop meer informatie ingewonnen kan worden over duurzamer leven. Zo worden er tips gegeven hoe Bredanaars thuis aan de slag kunnen met duurzaamheid, wat er wordt gedaan om de omgeving duurzamer te maken en hoe subsidie aangevraagd kan worden.

De Nederlandse energietarieven worden bepaald door gasleveranciers en warmtebedrijven, zoals EnNatuurlijk. De gemeente heeft hier dus geen invloed op, maar heeft EnNatuurlijk wel met klem gevraagd om de prijzen zo laag mogelijk te houden. Wie een laag inkomen heeft, krijgt eenmalig van de landelijke overheid ongeveer 200 euro ter compensatie. Deze zal via de gemeente worden verstrekt, maar de landelijke besluitvorming daarover wordt nog voorbereid. Het is daardoor nog niet bekend wanneer dit bedrag exact verstrekt zal worden. Mensen met een gemeentelijke (bijstands)uitkering krijgen het geld automatisch overgemaakt. Wie niet zo’n uitkering heeft maar wel een laag inkomen kan een toeslag aanvragen. Het is nog niet bekend wanneer dit kan. Daarnaast biedt de gemeente met Team Schuldhulpverlening hulp aan mensen die in de financiële problemen zitten of daar verwachten in te komen.