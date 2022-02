Kans op een boete is vanaf morgen extra klein: Politie voert actie voor beter cao

BREDA - De politiebonden hebben agenten opgeroepen om morgen actie te voeren voor een beter cao. Die onderhandelingen met het kabinet lopen namelijk niet zoals de politiebonden graag zouden zien. Daarom worden agenten opgeroepen om vanaf woensdag 07.00 uur geen bekeuringen meer uit te schrijven voor lichte overtredingen.

De bonden roepen hun leden op de komende tijd vooral actiebonnen uit te delen. Dat wil zeggen: Alleen nog bekeuringen uitschrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Voor snelheidsovertredingen worden de drempelwaardes/marges zodanig verhoogd dat alleen excessieve overtreders beboet worden. Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie over het vakbondsprotest.

De actie komt na een gesprek tussen bonden en een delegatie van het kabinet en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz. Dat leidde niet tot concrete toezeggingen op de belangrijkste cao-thema’s. De actie loopt tot 28 maart 7.00 uur en kan worden verlengd als er nog geen zicht is op een akkoord.

Geen vrijbrief overtredingen

Deze actie is geen vrijbrief voor het maken van overtredingen, waarschuwt de politiebond ACP. “Iedere politieagent heeft de bevoegdheid te bekeuren wanneer hij/zij daar aanleiding toe ziet. Het is en blijft aan de beoordeling van de betreffende agent. Iedere burger blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen (verkeers)gedrag en voor zijn eigen veiligheid en dat van andere weggebruikers.”