Minuut stilte in Grote Kerk tijdens Bredase etappe van La Vuelta: ‘Alle corona-slachtoffers worden herdacht’

BREDA – Voor de start en finish van de derde etappe doet de Ronde van Spanje ‘La Vuelta’ op zondag 21 augustus Breda aan. Voor de wielerfans en voor de media is de stad dan even het centrum van de wereld. Voor de organisatie een uitgelezen kans om de mooie plekjes waarlangs La Vuelta Hollanda trekt internationaal onder de aandacht te brengen, zo ook de Grote Kerk van Breda.

Twee jaar geleden zou de Ronde van Spanje al door Nederland trekken, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Omdat de directeur van de Ronde van Spanje diep onder de indruk was van de gedane voorbereidingen, kende hij alsnog de eerste drie etappes van La Vuelta 2022 aan Nederland toe. Als start- en aankomstplaats van de derde etappe, moest Breda wel een ton extra geld op tafel leggen. “Met dat geld worden de extra kosten die het uitstel met zich meebracht betaald,” verklaarde wethouder Daan Quaars deze kostenpost tijdens een persmoment in de Grote Kerk.

Grote Kerk

“De gemeente heeft het er bovendien graag voor over. Want als straks aan het einde van de ronde aan de renners wordt gevraagd wat zij als bijzonder hebben ervaren, dan moet dit de geplande passage en de minuut stilte in de Grote Kerk zijn. Met die minuut stilte geven we rit Breda-Breda een extra dimensie omdat daarmee alle corona-slachtoffers worden herdacht, wereldwijd,” voegde hij eraan toe. Charles Ojalvo, algemeen coördinator van de Vuelta, vindt het een excellent idee: “Wij willen laten graag zien dat een mix van sport, cultuur en toeristische promotie perfect kunnen samenvallen. Het out of the box denken past daarbij, het kan ons niet gek genoeg zijn,” liet hij daarnaar gevraagd horen.

Speciale rode trui

Hij was ook enthousiast over het idee van de wethouder om een speciale rode leiderstrui voor de ‘Nederlandse’ etappes te gebruiken. Quaars daarover: “Vorig jaar heeft modeontwerper Mattijs van Bergen hier een expositie in de Grote Kerk gehouden. In een gesprek met hem ontstond toen het idee om Mattijs één trui te laten ontwerpen die de leider na de eerste drie etappes daadwerkelijk gaat dragen. Dit onder de voorwaarde dat hij alleen het sponsor vak daarvoor mag gebruiken. Daarnaast maakt Mattijs een rode trui volledig naar eigen inzicht. Deze wordt toegevoegd aan de tricotcollectie van La Vuelta welke onder andere tijdens de Vueldadagen in de Grote Kerk te zien is.

“Deze expositie is één van de vele nevenactiviteiten die tijdens de Vueltadagen worden gehouden. Veel ideeën worden al uitgewerkt maar nieuwe initiatieven zijn van harte welkom,” liet Ouaars in dat verband uitnodigend weten.