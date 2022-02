De Leutbaas van Breda: Een adventskalender vol opdrachten tot carnaval

BREDA - Op 11 februari trapt Baas van Breda live de Leuteditie af! Teams kunnen zich nog tot 10 februari opgeven voor een polonaise van vrolijkheid die tot carnaval duurt.

Het start met een grote stadsquiz en vervolgens dagen bekende of bijzondere Bredanaars en artiesten de teams elke dag uit met een nieuwe vraag, vragenpakket, opdracht of challenge. “En elke dag is er een prijs te winnen!”, vertelt de organisatie. “Dat betekent twee weken plezier maken met jouw team om op vrijdag 25 februari tijdens een spetterende slotshow te horen of jullie gekroond worden tot Leutbaas van Breda! Sportteams, studentenclubs, families, vrienden, straatgenoten: schrijf je als team in, gratis, via www.baasvanbreda.nl.”



Met een gigantische stadsquiz en een adventskalender vol hilarische opdrachten kreeg Baas van Breda vorig jaar vele duizenden enthousiaste Bredanaars in op de been. Deze keer, tijdens de Leuteditie, trommelt Baas van Breda iedereen op om er samen, binnen de mogelijkheden, een gezellige boel van te maken en anderen een pleziertje te doen. “We zetten hartverwarmende acties en goede doelen in de spotlights, steken de Bredase horeca een hart onder de riem, besmetten Breda met het Kielegatse leutvirus en zorgen voor een flinke oppepper van positieve energie.”

De gemeente Breda sponsort de live shows omdat we ‘die positieve energie met z’n allen goed kunnen gebruiken!’, aldus wethouder Daan Quaars die vorig jaar bij de Baas van Breda als Masked Singer verraste met zijn versie van ‘Brabant’ als ‘De IJsbeer’. “We willen echt iedereen tussen 11 en 25 februari laten lachen, dus we gaan er vanuit dat ook deze keer opnieuw vele duizenden Bredanaars aansluiten in de polonaise!”

Aanmelden kan vandaag nog via www.baasvanbreda.nl.