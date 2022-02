Nieuwe versoepelingen in aantocht: ‘Blijven zitten en afstand houden in de horeca vervalt’

BREDA - Er lijken opnieuw versoepelingen aan te komen. Zo zou zitten en anderhalve meter afstand houden in de horeca straks niet meer nodig zijn. Ook wordt de sluitingstijd van de horeca mogelijk verschoven naar 00.00 uur. Dat melden bronnen aan de NOS.

Goed nieuws voor mensen die graag weer als vanouds willen feesten in de Bredase cafés. Mogelijk worden er volgende week flinke versoepelingen doorgevoerd. Bronnen melden dat het kabinet van plan is om de openingstijden van de horeca te verruimen. Ook wil het kabinet de verplichte anderhalve meter in de horeca laten vervallen, en zouden mensen ook niet meer verplicht hoeven te zitten.

De versoepelingen zouden voor liefhebbers van carnaval goed uitkomen. Het zou betekenen dat er eindelijk weer tijdens carnaval gefeest kan worden in cafés zonder afstand van elkaar te hoeven houden.

Wat de versoepelingen precies zullen worden, wordt volgende week dinsdag duidelijk. Dan is er weer een persconferentie.