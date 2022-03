Kringloop voor tuinplanten in Breda

BREDA - Er komt volgende zaterdag een nieuwe kringloop in Breda, een kringloop voor tuinplanten. ‘’Als iemand een nieuwe tuin aanlegt, worden planten soms gewoon weggegooid’’, zegt coördinator Ingeborg Hoevenaars.

Mede hierom kwam zij met het idee voor een plantenasiel waar deze planten ‘opgevangen’ konden worden en waar een nieuw ‘baasje’ ze op kon halen. Ingeborg ging om zich heen kijken naar de mogelijkheden bijvoorbeeld via de Facebookcommunity Breda Stad in een park. Via deze weg kon ze - met hulp van kwartiermaker bij de community, Emmy Nellissen - een netwerk vinden om dit te bewerkstelligen.

Dit alles deed ze met succes want komende zaterdag opent om tien uur de kringloop voor tuinplanten.

Informatie

De tuinplantenkringloop is gevestigd bij het oude belastingkantoor; de teruggave. Hier kunnen mensen een plant komen bregen, halen of helpen als vrijwilliger. De planten zullen namelijk ook onderhouden moeten worden en het initiatief kent momenteel zo’n vijf á zes vrijwilligers. Een plant komen halen is overigens helemaal gratis. ‘’Kom met je kratje of kruiwagen langs’’, aldus Ingeborg.

Bij de tuinplantenkringloop worden mensen ook voorzien van informatie over hun planten. Wat voor plant nemen ze mee? Hoe kun je deze het beste verzorgen? De vrijwilligers hebben er antwoord op.

Ook is het mogelijk om tuingereedschap mee te nemen voor de liefhebbers. Via Tools to work zijn namelijk materialen om de tuin te werken beschikbaar gesteld. Deze organisatie knapt oud gereedschap op.

Hoveniers en voorbeelden

Een aantal hoveniers werken ook mee aan het initiatief. Als zij planten over hebben vanuit de tuinen die zij aanleggen doneren ze deze. Ook intratuin gaat meedoen met de planten die niet meer verkocht worden.

Verder staan er op het terrein ook twee voorbeeldtuinen, een vlindertuin en een vogeltuin. Bewoners kunnen zo zien en uitleg krijgen hoe je meer vogels en vlinders in je tuin kan uitnodigen.

De tuinplantenkringloop wordt op zaterdag 26 maart geopend om 10 uur. Hierna zijn ze geopend op woensdagen tussen 14:00 uur en 16:00 uur en zaterdagen tussen 10:00 uur en 12:00 uur.