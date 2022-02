Strijd om titel ‘Leutbaas van Breda’ van start: ‘Twee weken vol uitdagingen van bijzondere en bekende Bredanaars’

BREDA - Wie wordt de Leutbaas van Breda? Met een spetterende live quizavond trapte Baas van Breda vrijdag 11 februari de leuteditie af. De komende twee weken voeren de teams vrolijke vragen, puzzels, opdrachten en challenges uit in de strijd om de titel ‘Leutbaas van Breda’.

De strijd om de titel ‘Leutbaas van Breda’ ging vrijdagavond van start tijdens een grote stadsquiz, die werd gewonnen door team De Tussentijd. Vervolgens worden de teams de komende twee weken door bekende en bijzondere Bredanaars en artiesten uitgedaagd met vragen, puzzels, opdrachten en challenges. De punten die het team hiermee verdient kunnen worden gebruikt tijdens de finale show op 25 februari, waarbij het team kans maakt op de felbegeerde titel en mooie prijzen. “De bedoeling is om gedurende twee weken veel lol met elkaar te beleven, samen de stad op te vrolijken en anderen blij te maken”, aldus de organisatie van Baas van Breda. “Teams gaan uitgedaagd worden om in actie te komen voor een ander, NAC heeft een spannende opdracht, de Masked Singer is terug en je mag ontsnappen uit een carnavaleske escaperoom. Er komt een moment dat er een bulkvragenpakket wordt onthuld waar je je met het hele team in vast kan bijten. Kortom, twee weken plezier voor jong en oud.”

Vorig jaar wist Baas van Breda met een gigantische stadsquiz en een adventskalender vol hilarische opdrachten al vele duizenden enthousiaste Bredanaars op de been te krijgen. Deze keer, tijdens de Leuteditie, trommelt Baas van Breda iedereen op om er samen, binnen de mogelijkheden, een gezellige boel van te maken en anderen een pleziertje te doen. “We zetten hartverwarmende acties en goede doelen in de spotlights, steken de Bredase horeca een hart onder de riem, besmetten Breda met het Kielegatse leutvirus en zorgen voor een flinke oppepper van positieve energie.”

De gemeente Breda sponsort de live shows omdat we ‘die positieve energie met z’n allen goed kunnen gebruiken!’, aldus wethouder Daan Quaars die vorig jaar bij de Baas van Breda als Masked Singer verraste met zijn versie van ‘Brabant’ als ‘De IJsbeer’. “We willen echt iedereen tussen 11 en 25 februari laten lachen, dus we gaan er vanuit dat ook deze keer opnieuw vele duizenden Bredanaars aansluiten in de polonaise!”

Wil jij met een team nog meedoen aan de strijd? Meld dan hier je team aan.