NAC rekent in thuisduel af met Den Bosch, invaller Kestens scoort

BREDA - NAC speelde vandaag een thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. Het duel in de Keuken Kampioen Divisie begon om 12:15 uur. De Bredanaars wisten het duel winnend af te sluiten (2-0). Het was tevens het honderdste duel voor doelman Nick Olij.

NAC begon het treffen met FC Den Bosch goed. Al na vijf minuten konden de Bredanaars juichen. Seuntjens stuurde Bannis de diepte in, waarna Seuntjens de bal weer terug kreeg. Vervolgens legde hij de bal weer af op Velanas die op zijn beurt de bal tegen de touwen werkte: 1-0. Hierna vielen er in de eerste helft echter geen doelpunten meer.

Tweede helft

In de tweede helft waren er over en weer wat mogelijkheden, maar niet veel écht grote kansen. Wel kreeg Kestens middels een goede invalbeurt de supporters een aantal keer op de banken. In minuut 89 viel dan eindelijk de verlossende treffer voor de Bredanaars waarmee ze op 2-0 kwamen. Kestens bekroonde zijn invalbeurt met een doelpunt.

Hierdoor kan NAC weer drie punten bijschrijven. De Bredase formatie bezet momenteel de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.