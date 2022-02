Beekse Meis is de voorleeskampioen van Breda

BREDA - In de concertzaal van Nieuwe Veste vond vandaag de finale plaats van de Bredase Voorleeswedstrijd; de lokale voorronde van de landelijke voorleeswedstrijd. Meis Meulendijks van basisschool De griffioen uit Prinsenbeek kwam daar als winnaar uit de bus.

De zes kandidaten werden vandaag aangemoedigd door hun supporters. Ze werden om de beurt op het podium geroepen en door presentator Jan Verbart kort aan het publiek voorgesteld. Vervolgens lazen zij een fragment voor uit een zelfgekozen boek. De jury, bestaande uit: Gorri van Hese, Stella Nauta en wethouder Marianne de Bie, trok zich in de pauze terug voor beraad.

Belangrijke aandachtspunten voor de jury waren onder andere uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek vonden zij belangrijk. Het was best een lastige beslissing, want alle deelnemers zijn schoolkampioenen. Na de pauze kwam juryvoorzitter, Marianne de Bie, met het verlossende woord en vertelde wie de drie winnaars waren geworden en wat hierbij de motivatie was van de jury. De nummer 1 was Meis Meulendijks. Op de tweede plek kwam Louise Jacobs van de Kievitsloop en op de derde plek AnsarZaa Zaggaghi van Okba Ibnoe Nafi.

Meis las een fragment voor uit het boek De tunnel van schrijfster Anna Woltz. Zij zal een van de deelnemers zijn aan de halve provinciale finale die op 12 maart gehouden wordt in Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. De landelijke finale zal plaats vinden op 25 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht.