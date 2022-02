Ruim 22.609 winkeldiefstallen vonden de afgelopen vijf jaar plaats in Noord-Brabant

BREDA - In de afgelopen vijf jaar werden er ruim 22.609 meldingen gedaan van winkeldiefstal in Noord-Brabant. Dat is een afname van 13% ten opzichte van vijf jaar geleden. Hiermee zit Noord-Brabant net onder het landelijk gemiddelde.

Het aantal winkeldiefstallen in de Noord-Brabant nam de afgelopen vijf jaar met 13% af. Hiermee zit de provincie net iets onder het landelijk gemiddeld. Over het algemeen daalde tussen 2017 en 2021 het aantal winkeldiefstallen met 14%. Dat blijkt uit een analyse van beslist.nl, die gegevens van de politie en KVK combineerde. In Flevoland was de daling het grootst. Hier was sprake van een kwart minder winkeldiefstallen dan in 2017. Alleen in Gelderland en Overijssel nam het aantal winkeldiefstallen toe. Het aantal meldingen steeg hier wel maar met slechts 1% ten opzichte van 2017.

In de afgelopen vijf jaar werden er in totaal ruim 178.000 meldingen van winkeldiefstal gedaan, waarvan 22.609 in Noord-Brabant. Slechts 14 van de 61 Brabantse gemeenten zitten boven het landelijke gemiddelde van 1,5 winkeldiefstallen per winkel over de afgelopen vijf jaar. Vooral in de gemeenten Eindhoven (4,9 diefstallen per winkel), Tilburg (4,4) en Steenbergen (3,5) hebben winkeliers bovengemiddeld veel last van diefstallen. De gemeente Sint Anthonis is heeft het laagste aantal met 0,1 diefstallen per winkel. Breda valt rondom het gemiddelde.

Naar verhouding werden de meeste diefstallen geconstateerd in de gemeente Westerwolde in de provincie Groningen. Daar vonden in vijf jaar tijd ruim 901 winkeldiefstallen plaats. De gemeente telt ongeveer 70 winkels, waardoor er zo’n 12 diefstallen per winkel plaatsvonden. Echter gaat absoluut gezien de gemeente Amsterdam aan kop met ruim 21.878 winkeldiefstallen in de afgelopen vijf jaar. Dat gaat om ongeveer vijf diefstallen per winkel.