MuzeMaps: Bredase plattegrond omgetoverd tot gezicht

BREDA - De Bredase Dennis van der Loop was drie jaar geleden bezig met een schoolproject toen hij per toeval zag dat de stad van Breda een vorm had waar hij iets in zag. Hij gaf vervolgens zijn eigen draai aan de plattegrond en zo ontstond zijn concept MuzeMaps. Humoristische en opvallende ontwerpen van plattegronden van iemands favoriete stad, land of continent.

De Bredase Dennis van der Loop heeft een grote passie voor grafisch ontwerpen. Drie jaar geleden was hij bezig met een schoolproject en toen zag hij per toeval dat de stad van Breda een vorm had waar hij iets in zag.

Dennis gaf zijn eigen draai aan de plattegrond en zo ontstond zijn concept; MuzeMaps. Dit zijn humoristische en opvallende ontwerpen van plattegronden van iemands favoriete stad, land of continent. Hierna begon hij steeds meer steden en landen in een speciale vorm te zien.

Website

‘’Sinds dit jaar is dit concept echt van de grond gekomen en ben ik mijn eigen website met webshop begonnen’’, aldus Dennis. Sinds 1 februari is hij echt live met de website en is hij gestart met de verkopen. Hier zijn zijn ontwerpen, waaronder Breda, te vinden.

Maar Dennis doet niet alles alleen. Zijn steun en toeverlaat is namelijk zijn vriendin Megan Hordijk die eveneens uit Breda komt. ‘’Samen met haar heb ik de webshop opgezet.’’ Dennis maakt de posters en zijn vriendin, die gespecialiseerd is in online marketing, doet de webshop, socials, vindbaarheid in Google en de advertenties. ‘’Eigenlijk het vermarkten van de MuzeMaps en same zijn wij dus het team MuzeMaps.’’

‘’Daarnaast luisteren wij ook erg graag naar de wensen van onze klanten. Wij stellen het erg op prijs wanneer klanten contact met ons opnemen, zodat wij de perfecte persoonlijke MuzeMap kunnen creëren.’’ Op de custom made pagina kunnen mensen terecht om een persoonlijk ontwerp aan te vragen.