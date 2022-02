Beekse sportverenigingen herkennen zich niet in problematiek wachtlijsten: D66 maakt zich vooral zorgen over toekomst

PRINSENBEEK - Eerder deze week stelde de Bredase fractie van de D66 vragen aan het college over de lange wachtlijsten waar diverse sportverenigingen in Prinsenbeek mee zouden kampen. Echter geven drie van deze sportvereningen aan zich niet te herkennen in het geschetste beeld en geen gebruik te maken van wachtlijsten.

“Via ons netwerk vernamen wij dat er diverse sportverenigingen in Prinsenbeek zijn welke te kampen hebben met grote wachtlijsten”, schrijft de Bredase fractie van D66 in een brief aan het college. “We zien in steeds sterkere mate dat sporten en bewegen van groot belang zijn voor de gezondheid van mensen, niet in de laatste plaats versterkt door de corona pandemie.” De partij geeft aan veel waarde te hechten aan het zo toegankelijk mogelijk maken van verschillende sporten, met name voor jongeren waarvoor sport een belangrijke uitlaatklep en ontmoetingsplaats is. Daarom richtte zij zich tot het college om meer inzicht in de problematiek rondom de wachtlijsten te krijgen. Zo wil de partij weten of het college de signalen herkent, bij welke sportverenigingen de langste wachtrijen bestaan en welke mogelijke oplossingen er zijn.

Geen wachtlijsten

De Beekse sportverenigingen herkennen zich echter niet in het geschetste beeld. “Jaren geleden hadden wij wel nog wachtlijsten. Zo’n drie jaar geleden, toen ik in deze functie kwam, zijn we daarmee gestopt.”, legt een lijncoördinator van Hockeyclub Prinsenbeek uit. “Mensen die zich aanmelden worden meestal binnen één of twee weken opgeroepen om mee te trainen. We moeten kinderen namelijk niet laten wachten. Het is af en toe wel zo dat kinderen niet meteen mee kunnen doen met een wedstrijd omdat het team te groot is, maar dan mogen ze wel gewoon mee trainen. Het gaat daarbij ook maar om enkele kinderen.” De lijncoordinator geeft aan dat er juist actief gewerfd wordt bij de club. “Jaren lang hebben we het zwaar gehad met de werving van nieuwe leden, voornamelijk bij de jongensteams. Dat kwam doordat voetbal populairder was, maar sinds corona zien we weer een enorme toestroom.”

Beek Vooruit geeft aan dat er bij hen over het algemeen geen lange wachtlijst is. “Op dit moment moeten vier personen een paar weken wachten tot er een plekje is in een team van hun leeftijdscategorie”, aldus Beek Vooruit. Ook Tennisvereniging Prinsenbeek geeft aan geen wachtlijst te hebben. “Wanneer iemand zich aanmeldt kan hij of zij direct worden ingeschreven en starten met trainen en spelen. Van een wachtlijst is ook de afgelopen jaren geen sprake van geweest.”

Toekomst beeld

Bart Lauwen, lijsttrekker van de Bredase D66 en intiatiefnemer van de vragen, geeft aan verrast te zijn door dit nieuws. “Vanuit mijn eigen omgeving, jonge spelers, vrienden en andere mensen uit het dorp, hoorde ik dat zij tegen lange wachtlijsten aanliepen bij de verenigingen. Als je het van mensen zelf hoort, dan neig je hen te geloven, maar ik had beter eerst de verenigingen even kunnen bellen.” Inmiddels heeft Lauwen contact gehad met de verenigingen en begrijpt hij waar de verwarring vandaan kwam. “De zorgen in het dorp blijken voornamelijk over de toekomstige ontwikkelingen te gaan. De komende jaren worden er zo’n 800 woningen bijgebouwd in Prinsenbeek, dat gaat al snel om zo’n 1400 mensen die ook willen sporten. Veel mensen met jonge kinderen die nu al in Prinsenbeek wonen vragen zich af of er straks nog wel een plekje is voor hun kinderen.”

De lijsttrekker geeft aan dat Beek Vooruit hem vertelde soms al krap te zitten in de ruimte, waardoor mensen soms niet kunnen sporten. “Voor de toestroom van nieuwe mensen moet je wel voldoende capaciteit en accomodatieruimte hebben. Als de verenigingen nu eigenlijk al tegen de grens aanlopen, hoe zit het er dan over een aantal jaar uit?” Ook verwacht Lauwen al een toestroom aan nieuwe leden op korte termijn. ”Toen mensen tijdens de coronamaatregelen niet konden sporten zagen zij dit echt als een beperking. Vooral jongeren hebben ook weer echt zin om te gaan sporten. Het is daardoor niet geheel ondenkbaar dat als corona weg is grote groepen weer in actie willen komen. Daarom denk ik dat er toch genoeg gegronde zorgen zijn om na te gaan denken over oplossingen en ik hoop dat het college hierover meedenkt.”