Strijdt live mee om Kup meej dungrôôte oorbellen tijdens Kielegats Dikteej

BREDA - Ben jij naast het spreken van de Bredaose taal ook een ster in het schrijven? Dan moet jij als echte Kielegatter meedoen aan het Kielegats Dikteej. Dit jaar is het voor een beperkt aantal carnavallers zelfs mogelijk om live mee te strijden om de Kup meej dungrôôte oorbellen. Daarnaast zullen er ludieke optredens zijn van een aantal bekend mââuwerts.

Op carnavalszaterdag 26 februari dagen twee nieuwe presentatoren de Kielegatters uit om de Bredaose taol foutloos op papier te zetten. Net als vorig jaar is het hele Dikteej op SanseveriaTV te volgen, maar daarnaast is er dit jaar ook ruimte voor een beperkt aantal Kielegatters om live mee te strijden om de Kup meej dungrôôte oorbellen. Vorig jaar konden Kielegatters voor het eerst laten zien hoe goed ze zijn in het schrijven van de Bredaose taol, maar toen bleek al vrij snel: Bredaos praten is duidelijk makkelijker dan schrijven. Met name alle leestekens bleken een groot struikelblok voor velen. “De ‘streepkes en dakskes’ leverden veruit de meeste fouten op en waren ook lastig zo snel te vinden op de toetsenborden die meestal niet ingericht zijn op het ‘Bredaos”, legt stichting Kielegat uit. “Met de input van de deelnemers van vorig jaar hebben de schrijvers het Dikteej wat aangepast, wat betekent dat er kortere zinnen zijn, met meer tijd op die (door de alcohol wat vertraagde) Kielegatse hersenen tot betere resultaten te kunnen laten komen. Oftewel: tis makkelukker deez’jaor. En Leuker.”

De Grôtste Mââuwert, een evenement dat traditioneel een week voor carnaval plaatsvindt, kon dit jaar niet doorgaan door alle maatregelen. Toch ging het na de laatste versoepelingen wat kriebelen bij een aantal Bredaose Mââuwers. Samen met Stichting Kielegat keken zij waar zij het beste in het programma paste en dat bleek het Bredaos Dikteej te zijn. Tussen de dikteej-zinnen door zullen er door drie bekende Mââuwers optredens gegeven worden. “Een ludieke afwisseling van Bredaos gemââuw tijdens het stoeien op Bredaose woorden en zinnen.”

Het Dikteej vindt dit jaar op carnavalszaterdag tussen 15.15 en 16.45 uur plaats in de studio van SanseveriaTV bij STRND aan de Slingerweg. Daarnaast wordt ook alles live uitgezonden op de lokale omroep, zodat liefhebbers ook vanuit huis mee kunnen doen. Op maandagmiddag wordt er een samenvatting van het Dikteej uitgezonden op BaronieTV. Wil jij erbij zijn in de studio? Wees er dan snel bij want er zijn maar een aantal plekken beschikbaar. Inschrijven kan hier.