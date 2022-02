Nieuwe directeur-bestuurder voor StiB: Miriam Bryson neemt stokje over van Ursula van Weert

BREDA - Miriam Bryson is vanaf maandag 18 april de nieuwe directeur-bestuurder van StiB, het kenniscentrum voor mantelzorg in Breda. Zij neemt het stokje over van Ursula van Weert, die tien jaar deze functie bij StiB bekleedde. “Het is een mooi moment om het stokje over te dragen”, aldus Van Weert.

Tien jaar lang stond Ursula van Weert als directeur-bestuurder aan het roer bij Stib, waardoor het kenniscentrum een ontwikkeling doormaakte. “Een mooi moment om het stokje over te dragen”, aldus Van Weert. Dat stokje wordt overgenomen door Miriam Bryson. Zij was 11 jaar werkzaam bij Welzijn Organisatie, waarvan vijf jaar als directeur en zes jaar als directeur-bestuurder. Ook bij deze organisatie was mantelzorg een belangrijk aandachtsgebied. Bryson hoopt deze passie voor zorg en welzijn in te kunnen zetten voor StiB en de 55.000 mantelzorgers en zo haar talenten dichter bij huis in te zetten. “Ik kijk ernaar uit om StiB, als zeer gewaardeerde maatschappelijke organisatie verder te ontwikkelen en te versterken.” De directeur-bestuurder wil samen met professionals, vrijwilligers en de mantelzorgers de zichtbare richting naar een betekenisvolle toekomst van StiB en de succesvolle samenwerkingen voortzetten.

Ook de Raad van Toezicht kijkt positief naar de aanstelling van Miriam Bryson. “We hebben er het volste vertrouwen in dat deze sterke bestuurder onze organisatie naar een toekomst kan leiden waarin een groter beroep zal worden gedaan op de samenleving, om bij te dragen aan de zorg voor onze dierbaren. StiB zal uitgedaagd worden om al deze mantelzorgers te ondersteunen. Of ze nu jong of ouder zijn, werken of niet werken en met welke achtergrond dan ook.”