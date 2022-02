Scoor je #Bredate tijdens liefdesroute van Stappen en Shoppen Breda

BREDA - Dit weekend (en morgen) staat de liefde centraal in Breda. Stappen en Shoppen Breda organiseert heuse liefdesroutes in de stad waarbij je je #Bredate kan vinden. Mensen die meelopen- en liepen met de liefdesroute door de binnenstad kunnen tevens een romantische prijs winnen door een selfie te posten met #Bredate.

Er worden onder andere een hotel overnachting, een diner voor twee personen en een boottocht over de Bredase singels verloot.





Selfie walls



Dit weekend (en maandag) staan er vier grote selfie walls in het centrum van Breda. Je vindt deze langs de liefdesroute, op de Grote Markt, het Veemarktplein, in Park Valkenberg en aan de Haven van Breda. Bij deze muren kun je jouw selfie maken en op social media delen met #Bredate om kans te maken op één van de prijzen.

De selfie walls staan er zaterdag en zondag van 12:00 tot 16:00 en op maandag van 16:00 tot 20:00 uur. ''Bij deze selfie walls staan ook modellen die je helpen bij de selfie en met je op de foto gaan'', zegt Arathorn Gummlich, eigenaar van de City App (stappen en shoppen).





Liefdesroute Breda



Tijdens een liefdesroute maak je een wandeling door het historische centrum van Breda. De stad zit vol met kleine straatjes, steegjes, parken en romantische plekken. ''Wij hebben speciaal voor jou een romantische route gemaakt door het historische centrum van Breda'', aldus de leiding van Stappen en Shoppen.

Zo kun je beginnen in het het altijd prachtige Valkenberg park, waan jezelf terug in de tijd op het Begijnhof en bekijk de beelden in de Willem Merkx tuin. Loop via het Veemarktkwartierdoor de sfeervolle Gasthuispoort richting het Chassé Park en geniet van de skyline. Als je vanuit hier richting de Grote Markt loopt kom je langs Mols Parking, op deze parkeerplaats staan veel mooie muurschilderingen van The Blind Wall Gallery.

De Grote Markt en Havermarkt zijn prachtige pleinen met veel gezellige horeca en vanuit hier is een een steenworpafstand tot het Spanjaardsgat. Hier eindig je op de liefdesbrug, waar je een slotje kunt ophangen om je liefde te bezegelen.

''We hebben al veel foto's voorbij zien komen, mensen vinden het erg leuk'' geeft Gummlich aan. ''Ook online zagen we al veel voorbij komen en taggen mensen elkaar.'' Hieronder zie je enkele voorbeelden.