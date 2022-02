Bredanaars brengen laatste groet aan stadsdichter Peter (58) in Park Valkenberg

BREDA - In Park Valkenberg is zaterdagochtend afscheid genomen van stadsdichter Peter van Rosendaal. Hij is op 58-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van uitgezaaide keelkanker.

Zaterdagochtend reed een auto met de kist van de 58-jarige Peter zijn laatste rondje door Park Valkenberg, waar de onofficiële stadsdichter geregeld te vinden was. Daar werd er door een grote groep mensen afscheid genomen van de markante man, die overleed aan de gevolgen van (uitgezaaide) keelkanker. De meeste mensen kennen Peter als de vrolijke man die op blote voeten en vaak met een biertje in zijn hand door de stad liep. De Bredanaar was niet dakloos, maar van zijn 18e tot 52e jaar verslaafd aan drank en drugs. “Hij is zes jaar geleden ineens zelf met alles gestopt. En dat vind ik toch zo knap! Maar ik snap ook wel dat mensen soms rare verhalen over hem vertellen, want hij is een markant figuur die graag in de belangstelling staat”, aldus vriendin Joyce van der Zanden in december tegen Omroep Brabant.

Op een bericht in de Facebookgroep ‘BREDA’ over het overlijden van de stadsdichter wordt door veel mensen geschokt gereageerd. “Peter...heel bekend! Liep en Danste altijd op blote voeten in het Valkenberg”, reageert een vrouw. Een ander reageert: “R.I.P Peter, op je geheel eigen speciale manier fleurde je de wereld op!”. “Een prachtige markante Bredase persoonlijkheid, is niet meer”, stelt een andere Facebookgebruiker. Een man benadrukt dat hij de Bredanaar nooit zal vergeten. “Het gaat je goed, we gaan je missen, maar niet vergeten. Breda heeft weer een Icoon verloren.” Veel personen condoleren de nabestaanden en vrienden van Peter en anderen benadrukken dat hij veel te vroeg is heen gegaan.