Breda kleurt rood: Studenten De Rooi Pannen steken Bredanaars hart onder riem met ludieke acties

BREDA - Mbo-studenten van De Rooi Pannen hebben vrijdag Breda Rood gekleurd om inwoners en ondernemers een hart onder de riem te steken. Van handgeschreven kaartjes en een flashmob tot een complimentenloper en rondleidingen. De studenten zijn de hele dag in touw geweest met allerlei ludieke acties.

Om Bredanaars en ondernemers een hart onder de riem te steken waren mbo-studenten van De Rooi Pannen de hele dag op pad in de stad om Breda rood te kleuren. Horecaondernemers ontvingen onder andere speciale, handgeschreven kaartjes met een lieve boodschap. Bewoners van Thebe Aeneas werden verrast met een bingobox en bezoekers van Breepark konden mooie prijzen winnen door de Ballonnen Prikpost te bezoeken. Voorbijgangers werden door recreatiestudenten opgevrolijkt met een flashmob. In de winkelstraat lag een ‘complimentenloper’. Wie er overheen liep werd overladen met applaus en complimenten. Ook werden er door toerismestudenten gratis rondleidingen gegeven langs de hoogtepunten van de Bredase binnenstad en voorbijgangers konden zich uitleven door een dansje te wagen bij de door studenten georganiseerde silent disco.

Liefde voor een ander

Er werd door de studenten ook aandacht besteed aan het doorgeven van liefde aan een ander. Op de Grote Markt stond een grote, rode brievenbus waar voorbijgangers een kaartje in konden doen voor iemand die wel een boost kon gebruiken. Deze kaarten zijn door de studenten vervolgens verstuurd. Daarnaast werd er zelfgemaakte chocolade uitgedeeld om zelf op te eten of met een ander te delen.

Ook waren er diverse acties, puur om Breda meer kleur te geven. Een grote sloep vol rode ballonnen voer door de singels. Er reden studenten op opvallend versierde fietsen door de stad. Zelfs Breepark had speciaal voor onze actie al hun verlichting rood gekleurd. “We zijn bijzonder trots op onze studenten, dat zij zich zo enorm hebben ingezet om op een creatieve manier iets voor Breda te kunnen betekenen”, aldus Jenny van de Laar, praktijkmanager van De Rooi Pannen

Boost voor studenten

Ruim honderd studenten bedachten en voerde de ‘booster’ campagne uit. Ook voor henzelf was dit een boost waar ze positief op terug kijken. “Ik heb veel mensen met een glimlach gezien. Dat wij daarvoor gezorgd hebben, is mooi”, aldus de 20-jarige Artemis. Kirsten (22) vult aan: “Veel mensen genoten van de aanspraak. Er was veel spontaniteit.” Ook Debbie (22) werd erg blij van de actie. “De waardering van voorbijgangers was enorm.”

Aankomende week gaan de studenten in het verlengde van deze actie nog door met de boostercampagne. Zo start er een inzamelingsactie voor het goede doel en is er een maatjeslunch, waarbij gasten kunnen lunchen met studenten en een historische rondleiding over de campus krijgen.