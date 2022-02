Via een app verse eieren, fruit en vlees bestellen: Vijftien lokale boeren slaan handen ineen

BREDA - ‘Het lekkerste vers, zo vanuit boerenhand in je winkelmand’. Onder dat motto slaan zo’n vijftien boeren in en rond Breda de handen ineen om hun verse producten rechtstreeks aan Bredanaars aan te bieden. Dit weekend gaat het nieuwe initiatief ‘Boer&NLekker’ van start.

Wie graag lokaal zijn verse boodschappen doet, kan in Breda en omgeving bij verschillende boerderijwinkels terecht. Maar vanaf dit weekend zijn de producten van vijftien boeren uit de omgeving ook online te bestellen. Zij hebben de handen ineen geslagen voor het initiatief Boer&NLekker.

Initiatiefnemer is Agrifirm, een landelijke coöperatie waar zo’n 10.000 boerenbedrijven bij zijn aangesloten. “Wij willen de boeren dichter bij de consument brengen”, legt Pieter Buss uit. “Daarbij maken we gebruik van de populariteit en het gemak van online bestellen. Mensen kunnen via de app van Local Heroes de producten van de boeren in hun winkelmandje plaatsen. Je bestelt dus niet in één keer een bepaald pakket, maar kan echt de boodschappen doen waar jij behoefte aan hebt. Maar dan wel op een manier dat je de lokale boeren steunt.”

Het initiatief is voor de boeren financieel interessant, omdat ze op deze manier hun producten op een laagdrempelige manier direct aan de consument kunnen verkopen. “Zo krijgen de boerenbedrijven een eerlijke prijs.” De producten die terug te vinden zijn in de app zijn allemaal door de boeren zelf gemaakt en vers. Denk aan eieren en vlees, maar ook aan bijvoorbeeld kaas of jam. “Er zitten geen ingevroren producten tussen. Alles draait om zo vers mogelijke en lokale producten.”

Beleving

Het nieuwe initiatief wil niet alleen Bredanaars laagdrempelig kennis laten maken met de lokale producten, maar ook met het boerenleven zelf. Daarom worden de bestellingen niet thuisbezorgd, maar zijn ze op te halen bij een pick-up point. Dat is gevestigd bij de boerderijwinkel Van den Kieboom van Jack en Wendy in de Haagse Beemden. Zij houden BlondeD’Aquitaine-runderen, en produceren onder andere ook zelf honing en jam.

Aanstaande zaterdag zal de eerste ophaaldag zijn. “Ik kijk er heel erg naar uit”, vertelt Wendy van den Kieboom. “Wij willen heel graag meer mensen kennis laten maken met het boerenleven. Er zijn veel te veel kinderen die denken dat melk uit een fabriek komt”, vertelt zij. “We maken van de pick-up dagen echt een uitje voor het hele gezin. Je kunt het bedrijf bekijken, boeren komen langs om de verhalen te vertellen van hun producten en er zijn activiteiten voor kinderen.”

Voor Wendy en Jack is het nieuwe initiatief ideaal. “We willen graag de lijntjes zo kort mogelijk maken, en zoveel mogelijk mensen laten genieten van onze verse producten. Maar zelf hebben we weinig kennis van websites en apps bouwen natuurlijk. We zijn dan ook heel blij met deze samenwerking.”

De start van het initiatief in Breda is een pilot. Komende weken wordt het ook opgestart in Den Bosch en Amersfoort. Als het in die plaatsen een succes is en consumenten weten de boeren te vinden, dan volgt landelijke uitrol.