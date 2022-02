Dierenpolitie roept op: ‘Help schapen die op hun rug liggen en niet omhoog komen een handje’

BREDA - De politie roept mensen op schapen die op hun rug liggen en niet meer zelfstandig kunnen draaien een handje te helpen. “Lukt het u niet alleen, bel met spoed 144!”, aldus Dierenpolitie Zeeland - West-Brabant op Facebook.

In de schapenweides is het dikke buiken seizoen weer in volle gang. Daardoor komen er bij de dierenpolitie veel meldingen binnen over schapen die niet meer zelfstandig kunnen draaien. De agenten roepen daarom mensen op de dieren een handje te helpen. “Zet het schaap op haar bibs en laat het enkele seconden bijkomen”, beschrijft het team uit Zeeland - West-Brabant als eerste stap op Facebook. “Geef het schaap, zodra deze zelf aanzet een klein duwtje de groede richting op. U ziet een blij schaap die hopelijk nog eens omkijkt en vriendelijk naar u blaat!”

Mocht het niet lukken om het schaap weer op haar pootjes te helpen, bel dan met spoed 144. Geef hierbij beide oornummers door, zodat de centralist via de NVWA de eigenaar in kennis kan stellen. “Met dank namens de schapen en de boer”, aldus de dierenpolitie.