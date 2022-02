Auto ter waarde van 250.000 euro vliegt in brand op de Dorstseweg

BREDA - Een Maserati 3500 GT I is zondagmiddag op de Dorstseweg in Bavel in brand gevlogen. De Brandweer van Dorst was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de auto uit 1963 met een waarde van 250.000 euro grotendeels uitbrandde.

Doordat de brandstof uit de benzinetank stroomde was de brand moeilijk te blussen. De straat werd afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf is ter plaatse om het wrak te takelen.