GGD West-Brabant opent vervangende testlocatie aan de Heerbaan

BREDA - GGD West-Brabant opent vanaf vandaag, maandag 14 februari, een vervangende testlocatie in het oude ABN AMRO-gebouw aan de Heerbaan in Breda. De huidige testlocatie aan de Langendijk, op het terrein van het oude Amphia ziekenhuis, verdwijnt. Door werkzaamheden op dit terrein is aan de GGD gevraagd om hier op korte termijn te stoppen met testen en het terrein te verlaten.

In de afgelopen maanden zijn er verschillende locaties in Breda en omgeving onderzocht. Het leegstaande ABN AMRO-kantoor aan de Heerbaan is voor de GGD het meest geschikt. De GGD kiest hiermee bewust voor een binnenlocatie, een zogenoemde ‘walk through’-locatie. Dit betekent dat bezoekers eerst hun auto of fiets parkeren op het eigen parkeerterrein en daarna lopend het gebouw binnengaan. “Met een binnenlocatie bieden we zowel bezoekers als eigen medewerkers een veilige omgeving en betere voorzieningen gedurende alle jaargetijden.”

Bereikbaarheid

De locatie aan de Heerbaan is bereikbaar via de Zuidelijke Rondweg, de Claudius Prinsenlaan en vervolgens de Heerbaan. “Deze route adviseren wij bezoekers die per auto naar de locatie aan de Heerbaan komen” Ter plaatse zijn er verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden. Bij het gebouw is voldoende parkeergelegenheid.