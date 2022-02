Prins Arie trekt dit weekend met Kontklopper door het Kielegat

BREDA - Op zaterdag 19 februari zal Prins Arie met zijn gevolg door het Kielegat trekken om aan zijn stadsbewoners de jaarlijkse carnavalskrant te presenteren. Tussen 10.00 en 16.00 uur zal hij met zijn Prinsenbus zeven locaties in de stad bezoeken. Traditiegetrouw is in de Kontklopper het carnavalsprogramma terug te vinden. Als is dat dat dit jaar lastig, geeft Anouk Bakkers van stichting Kielegat toe. “Er kunnen nog zaken veranderen.”

De Kontklopper staat zoals vanouds vol met ludieke carnavalsverhalen. Er staan interviews in met de carnavalsclubs die een jubileum hebben, mooie tekeningen en een duik in de geschiedenis van het Kielegat. En natuurlijk niet te vergeten: Het programma. En dat was dit jaar een uitdaging voor stichting Kielegat. Want hoe stuur je een programma naar de drukker, als er een week voor carnaval nog versoepelingen plaatsvinden? ”Dat was dit jaar inderdaad lastig”, beaamt Anouk Bakkers. “We hebben de kontklopper zo laat mogelijk naar de drukker gedaan. Verder hebben we een QR-code die verwijst naar de website bij het programma geplaatst. We willen de lezers heel graag duidelijk maken dat ze voor het laatste nieuws over het programma toch echt online moeten kijken.”

Het is bijna zeker dat er nog veranderingen plaats gaan vinden in het programma, nu er grote versoepelingen zijn aangekondigd. “Sommige dingen gaan nog steeds niet door. Het mag duidelijk zijn dat we niet ineens een optocht kunnen organiseren. Maar er zijn zaken waarvoor misschien wel wat meer mogelijk is. Daarvoor moeten we natuurlijk in overleg met de gemeente en de cafés.” Het zal dus een drukke anderhalve week vol geregel worden voor de stichting. “Voor informatie over die veranderingen moeten mensen echt de website in de gaten houden.” Een deel van het programma staat wél gewoon vast, en is terug te vinden in de Kontklopper. Denk aan de speurtocht voor kinderen, het Kielegats Afhaalkadetje en de Oeledienst.

Afhalen

De kontklopper is gratis voor alle Bredanaars, en wordt vanaf zeven plaatsen in de stad uitgedeeld. De prins strat op de Weekmarkt, en vervolgt zijn route naar het Valkeniersplein, de Burcht, Bisschopshoeve, de Hoge Vucht, het Dr Struyckenplein en het Dr. Jan Ingenhouszplein. En wie de prins misloopt, kan die dag de kontklopper ‘gewoon’ bij een van de vele vrijwilligers die op de zeven plekken staan ophalen. Kielegatters kunnen de krant gratis ophalen, wel vraagt Stichting Kielegat om een vrijwillige donatie ter ondersteuning aan het Bredase carnaval.