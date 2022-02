MEZZ en Chassé Theater geven een kijkje achter de schermen in ‘Life On Stage’

BREDA - Het Chassé Theater en MEZZ openen morgen de deuren voor nieuw technisch talent. Onder de noemer ‘Life On Stage’ kunnen jongeren ontdekken wat er op technisch gebied allemaal komt kijken bij een show.

Bredase jongeren die geïnteresseerd zijn in theater, muziek én techniek kunnen morgen vanaf 12:00 uur terecht bij het Chassé Theater en MEZZ. Beide instellingen bieden een interactief programma waar de deelnemers inzicht krijgen in alle technische aspecten die komen kijken bij een voorstelling.

Tijdens Life On Stage krijg je een korte introductie van de werkzaamheden, hoor je verhalen van ervaren technici en kun je licht en geluid in actie zien. Zo staat deze middag niet de artiest in de schijnwerpers, maar de nieuwe technici die de culturele sector hard nodig heeft. Want zonder hen geen licht, geluid of show.

Aanmelden

Aanmelden voor Life On Stage is gratis. Wel is het nodig om vooraf in te schrijven voor een tijdslot. Aanmelden voor MEZZ kan via deze link en voor het Chassé Theater via deze. Voor meer informatie ga naar deze website.