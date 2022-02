Naast een herdenkingsbankje ook een basket voor Megan: Inzamelingsactie gestart

BREDA - De teamgenootjes van de in 2019 om het leven gekomen Megan (15) zijn een inzamelingsactie gestart. Zij willen graag dat er bij het herdenkingsbankje voor Megan ook een basket komt, omdat Megan gek was op basketbal. Groen licht vanuit de gemeente is er al, alleen moet er wel ruim 4000 euro worden ingezameld.

In augustus 2019 werd Breda opgeschrikt door de dood van de 15-jarige Megan. Zij werd op 19 augustus doodgestoken in de woning van haar moeder in de Bilderdijkstraat in Boeimeer.

Op initiatief van de Wijkraad van Boeimeer werd in de zomer van 2021 een herdenkingsbankje geplaatst in Boeimeer. Die werd eind juli onthuld door burgemeester Depla. En aan dat bankje wil het basketbalteam van Megan nu graag iets toevoegen. “Wij zijn erg blij met het herdenkingsbankje dat voor haar is geplaatst afgelopen zomer, maar voelt het voor ons nog niet af. Een van Megan haar grote liefdes was namelijk basketbal, maar een basket is er niet in de buurt”, laten haar voormalig teamgenootjes op sociale media weten. Daarom willen zij graag een basket laten plaatsen in de wijk.

De gemeente Breda heeft al groen licht gegeven voor de plaatsing. Wel moet er nog 4200 euro worden opgehaald. En daarvoor is het team nu een inzamelingsactie begonnen. “Wij als team willen daarbij jullie hulp vragen. Mocht je iets kunnen missen dan willen wij je vragen om te doneren via deze link. Zo maken we haar herdenkingsplek een plek waar mensen de sport kunnen uitoefenen die Megan het liefste deed.”

Doneren kan via een tikkie: https://tikkie.me/pay/Mint-HBV/vZ5HyJqeTWPUsTHbEA2oiW