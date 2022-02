Kunstrijdster Lindsay van Zundert deze ochtend in actie op Olympische Spelen

BREDA / ETTEN-LEUR - Kunstrijdster Lindsay van Zundert schrijft vandaag geschiedenis in de Chinese hoofdstad Beijing. Zij komt om 11.30 uur in actie voor een korte ijsdanskür. Het is de eerste keer sinds 1976 dat Nederland weer is vertegenwoordigd in deze Olympische discipline.

Het kunstrijden begint rond 11.00 uur. Lindsay begon op haar zesde met schaatsen. Ze viel meteen op in de sport. Daarbij kreeg ze steun van oud-kunstrijdsters Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra. Zij steunen met Stichting Kunstrijden Nederland (SKN) jonge talenten.

De 17-jarige leerling van het Graaf Engelbrecht verdiende het Olympisch ticket, nadat ze indruk maakte in de finale van het WK Kunstrijden in Zweden in 2020. Zij debuteerde met een zestiende plek en een persoonlijke score van 174,5 punten. Na deze prestatie zette sportkoepel NOC*NSF de seinen op groen.

Afgereisd

Lindsay is op 2 februari afgereisd naar Beijing. Alle sporters verblijven daar in isolatie om besmetting te voorkomen. Daarvoor verbleef ze in ‘een bubbel’ in een hotel in Heerenveen om de kans op coronabesmetting zo klein mogelijk te maken. Bij de start van de Olympische Spelen droeg de Lindsay de Nederlandse vlag namens de Nederlandse selectie.