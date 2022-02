Verkiezingsdebat over de Woningbouwopgave door BLASt

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart organiseert BLASt (architectuurplatform in Breda) dinsdag een politiek debat over de Bredase woonopgave.

De zes grootste politieke partijen (VVD, D66, CDA, PvdA, Groenlinks en SP) worden gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van dilemma’s. Ook zullen een aantal kleinere en nieuwe partijen een korte pitch met hun visie over de woningbouwopgave in Breda geven.

Het debat staat in het teken van wat en hoe er in Breda gebouwd moet worden en voor wie. Hoewel de Bredase bouwproductie al goed op stoom is, zullen de komende decennia nog veel woningen moeten worden gebouwd. Daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om kwantiteit maar vooral ook welke kwaliteit er wordt toegevoegd.

Wat voor stad wil Breda zijn, voor welke doelgroepen bouw je dan, hoe kan de bouwproductie worden bevorderd en welke type woningen zijn er nodig?

Bijwonen

Benieuwd naar hoe de verschillende partijen hierover denken? Dan kan je de avond live bijwonen. Bart Cosijn leidt als moderator het debat, het wordt gehouden in de Teruggave. Vanwege de corona-maatregelen is de capaciteit in de zaal beperkt.

Aanmelden kan via de website. De inloop is vanaf 19.30 uur, het debat start om 20.00 uur