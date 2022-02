Lindsay van Zundert is foutloos op haar korte kür, geslaagd Olympisch debuut

BREDA / ETTEN-LEUR - Lindsay van Zundert heeft dinsdagochtend goed gepresteerd tijdens haar korte kür op de Olympische spelen in Peking. Ze reed foutloos, en stond na haar kür op de derde plek.

Lindsay van Zundert heeft haar Olympisch debuut beleeft. En die is bijzonder geslaagd. Ze was foutloos in haar korte kür. Ook de drievoudige Rittberger die op het EK nog helemaal mis ging voor Van Zundert, ging deze keer goed.

Lindsay begon op haar zesde met schaatsen. Ze viel meteen op in de sport. Daarbij kreeg ze steun van oud-kunstrijdsters Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra. Zij steunen met Stichting Kunstrijden Nederland (SKN) jonge talenten.

De 17-jarige leerling van het Graaf Engelbrecht verdiende het Olympisch ticket, nadat ze indruk maakte in de finale van het WK Kunstrijden in Zweden in 2020.

Het is nog niet zeker of haar prestatie genoeg is voor een kwalificatie voor de vrije kür. Dit artikel wordt later aangevuld.